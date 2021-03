Made in Italy: già tante richieste da parte dei ceramisti italiani per partecipare

Il Comune di Faenza ha aperto il bando per partecipare a Made in Italy e in poche ore sono arrivate moltissime richieste da parte dei ceramisti italiani. La manifestazione ideata nel 2020 per sostituire Argillà in tempo di pandemia tornerà quest’anno a settembre e sarà dedicata, come lo scorso anno, alla massima espressione dell’artigianato artistico italiano. Impossibile, vista la pandemia, organizzare quest’anno un evento internazionale come Argillà, con la presenza di artigiani e artisti da tutto il mondo che sarebbe stata in dubbio fino all’ultimo. Più semplice quindi limitare la manifestazione ai soli confini nazionali, visto anche il successo e l’apprezzamento per quanto ideato alla fine della scorsa estate. Un centinaio anche quest’anno saranno gli espositori che verranno ammessi alla mostra mercato, mentre, a seconda dell’andamento della pandemia e della campagna vaccinale, sarà possibile organizzare i vari eventi secondari.