Mancano due giorni all’apertura di Made in Italy Faenza 2025, la grande mostra-mercato della ceramica italiana che sabato 6 e domenica 7 settembre porterà nel cuore della città 120 espositori provenienti da tutta Italia, di cui 25 faentini. In attesa dell’inaugurazione ufficiale (sabato alle ore 10 in piazza Martiri della Libertà), il programma prende vita già da domani, venerdì 5 settembre, con alcune inaugurazioni che anticipano il weekend.

Da ricordare, nel pomeriggio, alle 18, a Palazzo del Podestà, l’inaugurazione di Azzurro fragile. Omaggio alle antiche terre di Faenza nell’arte contemporanea, mostra che rende omaggio alle suggestioni delle argille azzurre con opere di artisti italiani e stranieri. Sabato 6 settembre, giornata di apertura della mostra-mercato (dalle ore 10 alle 22), alle 11.30, la Galleria Comunale d’arte Molinella accoglierà Confine: l’arte di attraversare e custodire, esposizione dedicata all’artigianato artistico del Friuli-Venezia Giulia, mentre alle 12.15 lo Spazio Ceramica Faenza ospiterà la doppia personale delle artiste Ruth Ballou (USA) e Rosa Maria Costanzini (Italia).

Per agevolare l’accesso al centro durante i giorni dell’evento, sarà potenziato il servizio di navetta elettrica Green-Go Bus, grazie alla collaborazione con Viaggi Erbacci: sabato 6 settembre le corse delle linee A e C saranno attive anche nel terzo turno con servizio prolungato fino alle 23, mentre domenica 7 settembre è previsto un servizio straordinario attivo dalle 10 alle 21.

Made in Italy 2025 è organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, con il contributo e il sostegno di Destinazione Turistica Romagna e il contributo della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione degli eventi collaterali. Tra i partner l’European Route of Ceramics – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica e Faenza C’entro.