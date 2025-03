Ma adesso io – L’otto tutti i giorni: eventi a marzo e ad aprile per l’8 marzo

Sono iniziati nei giorni scorsi gli eventi organizzati dalle amministrazioni dell’Unione della Romagna Faentina per la celebrazione dell’8 marzo. La Festa della Donna sarà ricordata con una serie di eventi a marzo e ad aprile raggruppati all’interno della rassegna: “Ma adesso io – L’otto tutti i giorni”. Mostre, incontri, talk, proiezioni cinematografiche, concerti, percorsi letterari, passeggiate guidate, conferenze, presentazione di libri, performance e tante altre iniziative organizzate in collaborazione con il centro antiviolenza di Faenza, SOS Donna e diverse associazioni del territorio, per ricordare che l’attenzione alla parità di genere e il contrasto alla violenza di genere non devono avvenire unicamente l’8 marzo.