“Più di un anno fa è stato dato il definitivo via libera del consiglio comunale per l’accordo territoriale all’insediamento del nuovo “parco commerciale” di viale Europa, in zona Pala De Andrè; oggi si iniziano a vedere i primi risultati dello scempio, al cui interno sono previste una struttura alimentare di 2.500 metri quadrati e due strutture non alimentari di 5.000 metri quadrati, nonché 2.500 di superficie di vendita, per un totale di superficie territoriale di destinazione commerciale di 49.982 metri quadri”.

Mercoledì 2 gennaio i candidati per il Movimento 5 stelle di Ravenna hanno mostrato la questione al Senatore Marco Croatti in visita a Ravenna, proprio sul sito del cantiere in costruzione.

Il capolista candidato per il Movimento 5 stelle di Ravenna, Giancarlo Schiano commenta: “ Da tempo denunciamo la scelta incoerente e in contrasto con un corretto consumo del suolo e con gli obbiettivi della sostenibilità ambientale, in netta contrapposizione con la legge regionale n.24/2017 per il consumo di suolo zero da loro promesso”.

Continua dicendo “Queste politiche di cementificazione e impermeabilizzazione del terreno appartengono agli anni ottanta, solo un amministrazione come quella di Ravenna può continuare a proporle, senza contare che la scelta di un altro centro commerciale grande come l’ Esp è sproporzionata rispetto alle esigenze richieste dai ravennati”.

I candidati del Movimento 5 stelle, per le elezioni regionali di Ravenna, mostrano una linea chiara di opposizione alla scelta dell’amministrazione, la quale rischia di far saltare il rapporto di equilibrio già compromesso fra le varie tipologie di commercio (vendita al dettaglio, mercati , grande distribuzione).

“Questa città e questa regione, meritano un vero cambio di paradigma, lontano dalle logiche degli anni ottanta”.

(nelle foto il Senatore Marco Croatti e i candidati Giancarlo Schiano, Igor Gallonetto, Cinzia Pasi, assieme ad alcuni attivisti tecnici del settore Valerio Calistri e Marco Maiolini, sul cantiere)