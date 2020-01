“Nel futuro della discarica di Imola c’è la sua completa bonifica. Chi in questi giorni, come Herambiente, sta pensando a una sua rinascita, chissà sotto quali forme e chissà in che modo, oltre che andare contro due sentenze del Consiglio di Stato va contro la ferrea volontà dei cittadini che si sono sempre opposti a un’opera che sta arrecando un danno incalcolabile all’ambiente e al territorio”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle voci di una possibile volontà da parte di Herambiente e ConAMi di procedere con una nuova richiesta di ampliamento della discarica Tre Monti di Imola che serve anche il territorio faentino. “Si tratta di un’ipotesi per noi totalmente irrealistica. Come abbiamo sempre sostenuto – aggiunge la consigliera regionale M5S – le uniche novità che ci aspettiamo per la discarica devono riguardare i tempi certi per effettuare la bonifica definitiva del sito, non altri. Dell’argomento vorremmo capire cosa ne pensano gli esponenti della Lega visto che il loro leader recentemente farneticava della necessità di aprire un inceneritore in ogni provincia e di non chiudere nemmeno una discarica” conclude Piccinini.