Nella serata di venerdì 10 ottobre si è svolta a Faenza, presso il Rione Rosso di via Campidori 28, l’assemblea per l’elezione del rappresentante del nuovo Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle Faenza – Unione Romagna Faentina.

È stato eletto Luca Russo, attivista del territorio, che guiderà il gruppo nel lavoro di radicamento e partecipazione civica nei comuni dell’Unione Romagna Faentina.

L’assemblea, svoltasi in un clima costruttivo e partecipato, ha rappresentato un passaggio importante nel percorso di riorganizzazione territoriale del MoVimento 5 Stelle in vista delle elezioni comunali del 2026, che vedranno Faenza tra i comuni al voto.

Il coordinatore regionale Gabriele Lanzi ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando come “il nuovo gruppo rappresenti una base solida su cui costruire un lavoro costante di ascolto e presenza nei quartieri, nelle frazioni e nei comuni dell’Unione Romagna Faentina. L’obiettivo è coinvolgere cittadini e attivisti per dare forza alle proposte del Movimento sul territorio”.

Il coordinatore provinciale Massimo Bosi ha aggiunto: “Faenza è un punto strategico per la provincia di Ravenna e per tutta la Romagna. Con Luca Russo si apre una nuova fase di impegno collettivo e progettuale, per far crescere la partecipazione e portare nelle istituzioni locali le istanze dei cittadini”.

Si precisa che il senatore e coordinatore regionale Marco Croatti era impegnato in Toscana per portare la propria testimonianza diretta sulla Global Sumud Flottilla, ma ha fatto pervenire un messaggio di sostegno e incoraggiamento al nuovo gruppo, ribadendo la centralità del lavoro sui territori come fondamento del MoVimento 5 Stelle.

Il MoVimento 5 Stelle conferma così il proprio impegno a rafforzare la rete dei Gruppi Territoriali in tutta l’Emilia-Romagna, rilanciando la partecipazione e il protagonismo degli iscritti come strumenti fondamentali di democrazia e di costruzione di un’alternativa credibile e coerente per Faenza e per l’intera Unione Romagna Faentina.

Gabriele Lanzi – Coordinatore regionale

Massimo Bosi – Coordinatore provinciale