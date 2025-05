“In seguito all’intervista rilasciata alla RAI, il capogruppo Consigliere del MoVimento 5 Stelle Giancarlo Schiano, ora candidato alle prossime elezioni amministrative, ha tracciato un bilancio positivo dell’ultimo mandato a Ravenna.

«Così come ha sottolineato il presidente Giuseppe Conte, ho lavorato costruendo laddove c’erano punti di convergenza, sempre nel rispetto delle promesse elettorali.

Sono orgoglioso di ciò che siamo riusciti a creare in questa maggioranza per Ravenna», dichiara il consigliere.

Tre i risultati concreti citati come esempi di buona politica e visione come il Salario Minimo Comunale, un atto promosso dal MoVimento 5 Stelle per garantire il diritto a un lavoro dignitosamente retribuito che parta proprio dall’amministrazione pubblica.

Le Comunità Energetiche, grazie a una mozione depositata mesi prima della legge regionale, Ravenna è stata tra le prime città pronte a cogliere questa opportunità. Sono stati già previsti investimenti iniziali per oltre mezzo milione di euro sull’intero territorio provinciale.

Il progetto CESAA, ossia Condomini Eco-Sostenibili per Anziani, un progetto innovativo che affronta la fragilità sociale ed energetica della popolazione anziana, riqualificando edifici comunali in spazi condivisi e sostenibili, a consumo di suolo zero.

«Potrei citare tanti altri risultati ottenuti in questi tre anni e mezzo tra mozioni e istanze che ho depositato – conclude – ma ho voluto evidenziare questi tre perché sono diventati anche punti qualificanti del programma di mandato regionale. Abbiamo avuto la forza di influenzare positivamente la politica territoriale, portando idee e soluzioni concrete, per questo spero che i cittadini lo riconoscano e possano votare ancora dalla parte giusta»”