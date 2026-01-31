È scomparso nella giornata di ieri Giuseppe Bacchilega, per tutti “Gek”, grande appassionato di ciclismo e figura storica del cicloturismo lughese e romagnolo. Aveva fondato la Cicloturistica Baracca di Lugo, di cui è stato anche il primo presidente, restando fino all’ultimo una presenza simbolica e una vera bandiera della società.

Conosciuto e stimato ben oltre i confini di Lugo e della Romagna, Bacchilega ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per il ciclismo amatoriale, contribuendo in modo determinante alla crescita e alla diffusione della cultura cicloturistica sul territorio.

La Cicloturistica Baracca ha espresso il proprio cordoglio con un breve comunicato stampa e ha annunciato l’organizzazione di una delegazione per rendere omaggio al suo fondatore. I soci, indossando la storica maglia della Baracca, si ritroveranno lunedì prossimo, tra le 8.30 e le 9, presso la camera mortuaria di Lugo, da dove la salma partirà per il crematorio di Ravenna.

Un ultimo saluto collettivo a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia sportiva e associativa della città.