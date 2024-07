Quest’oggi è venuto a mancare il Dott. Mario Bozzi, fondatore e pilastro della Vulcaflex, a Milano, sua città natale.

Il Dott. Bozzi ha fondato la Vulcaflex 59 anni fa, trasformando una piccola realtà locale in un’azienda leader nel settore delle materie plastiche. La sua visione innovativa e la sua instancabile dedizione hanno portato Vulcaflex a diventare sinonimo di eccellenza e qualità, non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

I valori che hanno ispirato Mario Bozzi lungo il suo percorso sono stati la crescita continua, la dedizione al lavoro e alla famiglia. Questi principi hanno guidato non solo la sua carriera ma anche lo sviluppo dell’azienda, che sotto la sua guida ha sempre puntato a superare i propri limiti e a raggiungere nuovi traguardi.