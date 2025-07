Nella mattinata di oggi un lupo è stato avvistato nella zona di Viale Randi muoversi in direzione delle mura della città. Negli ultimi anni il lupo ha fatto la sua ricomparsa in molte zone d’Italia e lo stesso vale anche per la nostra provincia. Il lupo svolge una funzione di contenimento e di controllo della fauna selvatica e già da tempo è presente nelle nostre pinete. La polizia provinciale ha raggiunto la zona per rintracciare l’animale e si è raccomandata di ignorare l’esemplare, di non avvicinarsi e soprattutto di non alimentarlo.

Nel frattempo la questione è diventata anche politica: “La salvaguardia dell’ambiente passa anche per un suo controllo, affinché le specie selvatiche possano essere protette nel loro ambiente è importante che non si avvicinino alle aree urbane. Oggi la presenza in città di questo animale, per quanto sporadica, deve farci riflettere. È infatti importante per le sua e la nostra incolumità predisporre dei sistemi affinché possa restare nel suo habitat il più tranquillo possibile, ma che resti fuori dall’ambiente urbano” commenta Alberto Ferrero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.