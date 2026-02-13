Domenica 15 febbraio (alle ore 12.30), la sezione UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport) “Giuseppe Ghetti” di Faenza nel contesto dell’assemblea annuale, organizza il tradizionale ritrovo conviviale nei locali del Rione Verde, in via Cavour 37.

Nell’occasione, saranno assegnate dalla società presieduta da Francesco Fabbri, le tradizionali benemerenze:

A Marco Diafaldi, vincitore del Palio del Niballo 2025 sarà attribuito il riconoscimento “atleta dell’anno”.

Il riconoscimento alla Giovane promessa a Marco Bertoni, vincitore della gara delle bandiere, specialità singolo.

Il premio socio meritevole alla squadra vincitrice del titolo italiano avancarica UNVS 2025 composta da Monica Montanari, Carlo Bianchini, Massimo Giuliani.

“Torna l’incontro e pranzo sociale che è stato sempre un modo per ribadire il legame di continuità dei valori dello sport tra le generazioni. – dice il presidente Francesco Fabbri – Possiamo con orgoglio rivendicare il merito di aver premiato giovani atleti che poi sono affermati e gli ospiti prestigiosi in queste occasioni conviviali della sezione”.