Prenderà il via venerdì 14 marzo il ciclo di incontri “L’Unione europea dai progetti alla realtà”, promosso dal Movimento federalista europeo-sezione di Ravenna “Carlo Sforza” in collaborazione con il Centro europe direct della Romagna. L’iniziativa si articolerà in sei appuntamenti che termineranno il 10 maggio, ospitati nell’Aula Magna della Casa Matha, al Circolo Ravennate e dei Forestieri e al Dipartimento dei beni culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna, con la partecipazione di accademici, esperti e professionisti del settore.

Gli incontri offriranno un’occasione per approfondire temi fondamentali per il futuro dell’Unione europea e per la cittadinanza, andando dall’evoluzione del diritto del lavoro nei diversi paesi europei al ruolo della cultura greca nella costruzione del pensiero europeo, fino alle prospettive della sanità e della competitività commerciale nel contesto europeo e globale.

“Comprendere che cosa sia oggi l’Unione europea e quali necessità di cambiamento le si impongano per rispondere alle difficili sfide del nostro tempo – dichiara Angelo Morini, presidente del Mfe di Ravenna – ha un’importanza sempre crescente per chi la abita e vi lavora. Interscambi commerciali, distribuzione dei brevetti, contratti di lavoro, organizzazione sociale e gestione della salute sono questioni che appartengono evidentemente al tema più generale di come l’Ue possa non soltanto sopravvivere, ma restando attenta alle origini della civiltà europea e a come esse spingano verso una maggiore integrazione politica ed economica, continuare a godere di libertà e prosperità”.

I diversi appuntamenti costituiscono un dialogo costruttivo tra realtà che condividono l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza ai temi europei e il Centro europe direct si mette a disposizione di associazioni, enti e cittadini che vogliono promuovere momenti di confronto sull’Europa, offrendo supporto e strumenti per approfondire le politiche e le opportunità dell’Unione

Il programma degli incontri

14 Marzo 2025 – ore 17.30

Aula Magna della Casa Matha

Conferenza: L’Europa sociale e del lavoro: sfide e prospettive dopo l’insediamento della nuova Commissione europea

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Uil di Ravenna, sarà un confronto sulle legislazioni sui contratti di lavoro nei diversi Paesi europei. Partecipa Luca Visentini, esperto Uil in politiche europee e relazioni industriali.

22 Marzo 2025 – ore 10.30

Aula Magna della Casa Matha

Presentazione del libro: L’Europa avvincente, il tempo delle scelte

Il volume, scritto da Eliana Capretti, Roberto Castaldi, Antonio De Chiara, Samuele Pii, Giusy Rossi e pubblicato da Piola Libri, analizza i benefici e le complessità dell’integrazione europea, offrendo spunti di riflessione per una cittadinanza più informata.

11 Aprile 2025 – ore 15.00

Dipartimento dei beni culturali, Università di Bologna – Campus di Ravenna

Via Ariani, 1

Presentazione del libro: La cultura greca e le origini del pensiero europeo

Bruno Snell, con questo testo edito da Luiss, esplora l’influenza della cultura greca sulle fondamenta del pensiero europeo. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Dipartimento dei beni culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna.

12 Aprile 2025 – ore 10.30

Circolo Ravennate e dei Forestieri

Presentazione del libro: Destini incrociati. Europa e crisi globale

Antonio Padoa Schioppa, professore dell’Università di Milano, analizza il ruolo dell’Europa nell’attuale scenario geopolitico e le sfide globali, con un focus sulle crisi economiche e istituzionali.

9 Maggio 2025 – ore 17.30

Circolo Ravennate e dei Forestieri

Conferenza: La sanità nell’Unione europea

L’evento si inserisce nelle celebrazioni europee e affronta l’evoluzione del sistema sanitario europeo e italiano. Particolare attenzione sarà data agli studi nel settore oncologico e alla posizione dell’Italia nel contesto europeo e globale. Intervengono Gian Maria Fiorentini e Vinicio Serino ed Emilio Santoro.

10 Maggio 2025 – ore 10.30

Aula Magna della Casa Matha

Conferenza: Diritto commerciale e futuro della competitività in Europa

Un approfondimento sui rapporti tra gli Stati nel commercio internazionale, con particolare attenzione a brevetti e dogane. Verranno analizzate le prospettive future per la competitività europea e le normative che regolano il commercio internazionale. Intervengono Marco Tupponi e Andrea Roncuzzi.