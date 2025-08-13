Realizzato nell’ambito del programma europeo Erasmus+ 2021-2027, il progetto si basa sulla realizzazione di unaescape room educativa capace di simulare scenari di rischio alluvione, favorendo la comprensione delle dinamiche legate agli eventi climatici estremi e stimolando la preparazione a fronteggiarli.

Accanto a questo, è previsto un programma di formazione interdisciplinare per insegnanti dedicato alla prevenzione del rischio idrogeologico sviluppato in coerenza con le più recenti strategie europee in materia di adattamento al cambiamento climatico.

Il progetto, che prenderà il via il 1 novembre 2025 e si concluderà il 31 ottobre 2027, è coordinato dall’Associació cultural Cresol di Valencia e riuniscepartner da Italia, Spagna e Portogallo: oltre all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Polo tecnico professionale di Lugo, parteciperanno una scuola secondaria spagnola e un partner tecnico portoghese.

«Floodscape» mira inoltre a mettere a disposizione di altre istituzioni l’esperienza che verrà generata,per estendere l’impatto oltre le scuole direttamente coinvolte.

«Con questa iniziativa la Bassa Romagna rafforza il proprio impegno nel formare cittadini più attivi e consapevoli – sottolinea il sindaco Riccardo Graziani, referente per le Politiche europee della Bassa Romagna -. Floodscape è un’occasione per lasciare alle comunità strumenti concreti per promuovere conoscenza, preparazione e partecipazione attiva nella lotta