L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha aperto una posizione per un pedagogista, che verrà selezionato attraverso un grande concorso nazionale su base regionale e lavorerà a tempo determinato presso l’Area Welfare dell’Unione.

Nel complesso il concorso punta ad assumere, con contratti della durata non superiore a 36 mesi, 3.839 dipendenti, a tempo pieno e determinato, presso gli Ambiti Territoriali Sociali. Tra le categorie concorsuali c’è anche quella del funzionario pedagogista. In totale, a livello nazionale il bando punta ad assumere 297 edagogisti, di cui 10 in Emilia Romagna e tra questi uno presso l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Tra i requisiti per poter partecipare al concorso c’è il possesso di una laurea in Scienze dell’educazione, Pedagogia o equipollenti. Le materie di concorso e gli altri requisiti richiesti sono specificati all’interno nel bando.

Per partecipare a questo bando è necessario inviare la propria candidatura sul portale www.inpa.gov.it accedendo con Spid o Cie entro le 23.59 di mercoledì 30 luglio 2025.

Il link al bando è https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3

e si può trovare sul portale InPA cercando «Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a 36 mesi, presso gli Ambiti Territoriali Sociali».

Per candidarsi ai fini dell’assunzione in Bassa Romagna bisogna cliccare sul tasto «Invia la tua candidatura per il profilo di funzionari con il profilo di pedagogista (codice E.1)» e poi inserire il codice E.1.EMR – Pedagogista Emilia-Romagna