L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha indetto un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo agente di Polizia locale.

Le principali attività inerenti il ruolo riguardano funzioni di polizia locale, urbana e rurale e di polizia amministrativa, con particolare riguardo all’attività operativa di vigilanza e controllo, gestione procedurale e documentale.

Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di maturità e della patente di categoria B (autoveicoli), non avere riportato condanne penali e non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza.

Gli esami prevedono una prova ginnico-sportiva (fissata per martedì 8 aprile 2025), una prova scritta (nella tarda mattinata sempre dell’8 aprile) e una prova orale (l’11 aprile).

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura sul portale www.inpa.gov.it accedendo con Spid o Cieentro le 9.30 di mercoledì 2 aprile 2025.

Per ulteriori informazioni consultare il bando pubblicato sia sul portale delle candidature InPA, sia sul sito www.labassaromagna.it nella sezione «Impiego nella pa».