L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna cerca una nuova figura dirigenziale da impiegare al servizio Post Emergenza Calamità e Ricostruzione: è infatti online un bando per l’assunzione a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2027, di un dirigente tecnico per il servizio, che si occuperà di ricostruzione privata e pubblica, riassetto territoriale, con un’attenzione particolare al territorio di Traversara, e supporterà Comuni e Unione nei rapporti con gli enti nazionali e regionali preposti alla ricostruzione.

I requisiti necessari per partecipare al concorso sono una laurea in ingegneria edile o civile, scienze dell’architettura o urbanistica e pianificazione territoriale, una pregressa esperienza con funzioni di pari livello in enti pubblici o privati, particolari titoli accademici o professionali, oltre al possesso della Patente B.

Per partecipare al concorso è necessario presentare domanda, esclusivamente online, sulla piattaforma www.inpa.gov.it, entro le ore 9.30 di mercoledì 24 settembre 2025.

Per richiedere informazioni o supporto per la compilazione della domanda è possibile contattare l’Area risorse umane dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna da l lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00 ai numeri 0545/299327-8.

La selezione si terrà martedì 30 settembre alle 9 nella Sala Giunta della Rocca di Lugo. La prova sarà orale e verterà sulla conoscenza della disciplina dei contratti e degli appalti pubblici, oltre che delle principali normative in materia di Protezione civile, sostegno economico post-emergenziale, ricostruzione pubblica e privata, pianificazione territoriale e urbanistica, difesa e tutela del territorio.

Tutte le informazioni per partecipare ai bandi, i calendari delle prove, i requisiti necessari, nonché l’elenco delle materie di studio e il modulo per compilare la domanda sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione «Impiego nella Pa».

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Personale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 299327 oppure 0545 299328.