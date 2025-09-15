L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna cerca un addetto alle presenze e assenze da impiegare nell’area Risorse Umane dell’Unione.
L’ente sta cercando una figura che monitori gli orari e le assenze del personale, fornendo assistenza ai dipendenti, che rediga report e statistiche e curi la gestione di badge e buoni pasto.
I requisiti per potersi candidare sono il possesso del diploma di Maturità e della patente di categoria B (autoveicoli).
Per partecipare al bando è necessario inviare la propria candidatura sul portale www.inpa.gov.it accedendo con Spid o Cie entro le 9.30 di lunedì 6 ottobre 2025.
Per ulteriori informazioni consultare i bandi pubblicati sia sul portale delle candidature InPA, sia sul sito www.labassaromagna.it nella sezione «Impiego nella pa».