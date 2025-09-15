L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna cerca un addetto alle presenze e assenze da impiegare nell’area Risorse Umane dell’Unione.

L’ente sta cercando una figura che monitori gli orari e le assenze del personale, fornendo assistenza ai dipendenti, che rediga report e statistiche e curi la gestione di badge e buoni pasto.

I requisiti per potersi candidare sono il possesso del diploma di Maturità e della patente di categoria B (autoveicoli).

entro le 9.30 di lunedì 6 ottobre 2025. Per partecipare al bando è necessario inviare la propria candidatura sul portale www.inpa.gov.it accedendo con Spid o Cie