L’Unicef – Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia – è nuovamente ospite del Chiosco Classense in piazza del Popolo, trasformando il cuore di Ravenna in un punto di incontro dedicato ai diritti e al benessere dei bambini. Fino al 6 gennaio, l’edicola sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, con aperture straordinarie lunedì 15 e 22 dicembre.

L’iniziativa invita cittadini e visitatori a sostenere il lavoro dell’Unicef, impegnata in tutto il mondo per garantire istruzione, protezione e crescita ai bambini. Un impegno che si affianca a quello della Biblioteca Classense, da anni promotrice di attività culturali rivolte all’infanzia.

La collaborazione nasce da un protocollo d’intesa tra il Comitato nazionale Unicef e l’Associazione italiana biblioteche, volto a rafforzare la promozione della lettura tra bambini e famiglie. Per questo, chi sceglierà di adottare una delle Pigotte realizzate dalle volontarie Unicef riceverà in regalo un volume del programma Nati per Leggere, contenente consigli utili per genitori e operatori della fascia 0-6 anni.

Al Chiosco Classense sarà inoltre possibile conoscere le attività dell’Unicef sul territorio, ricevere gadget e ritirare materiale informativo.

Nati per Leggere è un programma nazionale dedicato alla promozione della lettura in età prescolare, sostenuto da pediatri, bibliotecari e associazioni culturali. A Ravenna viene portato avanti dalla Biblioteca Classense insieme a una rete di educatori, medici, enti pubblici e volontari.

Un’occasione speciale, dunque, per unire solidarietà, cultura e sensibilizzazione in uno dei luoghi simbolo della città.