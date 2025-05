Lunghe code al Ponte Rosso a causa di un guasto al semaforo

Code interminabili al Ponte Rosso da diversi giorni, negli orari di punta del traffico, a causa di un guasto all’impiantistica che gestisce il semaforo. Tramite infatti dei rilevatori, delle piastre nell’asfalto, il semaforo è programmato per allungare autonomamente i tempi del verde in caso di lunghe code, che si verificano soprattutto in via don Giovanni Verità. Il guasto alle piastre in queste due settimane ha quindi impedito al semaforo di regalare più tempo per attraversare il Ponte Rosso, causando notevoli disagi negli orari di punta ai mezzi provenienti da Marzeno e Modigliana.