Il terzo appuntamento con l’ormai tradizionale rassegna musicale estiva “Le Stelle di Galla Placidia”, organizzata dall’Ensemble Mariani, è anche il primo che avrà come palcoscenico i Chiostri Francescani.

E’ in quella sede che nella serata di lunedì 21 luglio va in scena lo spettacolo “Danze Spagnole dal ‘600 al ‘900” con l’Ensemble Duomo (Roberto Porroni, chitarra; Per Filippo Barbano, flauto; Roberto Ficili, violino; Antonio Leofreddi, viola; Marcella Schiavelli, violoncello). In programma musiche di Matteis, Gluck, Boccherini, Granados e De Falla.

La musica spagnola ha affascinato nei secoli compositori di vari paesi. Dal napoletano Nicola Matteis a Gluck, che inserì nel suo Don Juan un pittoresco Fandango, a Boccherini che trascorse in Spagna buona parte della sua vita. Il programma prevede poi un ampio tributo all’arte magistrale di Manuel De Falla e alle raffinate atmosfere del catalano Enrique Granados con le sue Danze Spagnole, vero viaggio musicale nelle varie regioni e culture della Spagna.