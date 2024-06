Nella giornata di lunedì 3 giugno sono previste le prove di carico finalizzate a fornire dati esatti sullo stato di conservazione, degrado e funzionalità del ponte di via Cella sul fiume Ronco.

Per l’esecuzione delle prove è prevista la chiusura al transito dalle 8:30 fino a fine lavori (presumibilmente 18:00). Sul posto è già stata installata la segnaletica che indica le deviazioni consigliate. Le linee del trasporto pubblico sono deviate per garantire i collegamenti da e verso Ravenna.