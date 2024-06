Lunedì inaugura il CAU di Faenza al Centro Marconi

Aprirà lunedì 10 giugno il CAU di Faenza. Il Centro di Assistenza e Urgenza troverà sede negli ex ambulatori della guardia medica, poi divenuti gli uffici della medicina legale, al piano terra del Centro Marconi, vicino alla Farmacia Comunale, in via Golfieri. Sarà aperto 7 giorni su 7, ad accesso diretto, dalle 8 alle 20, destinato a pazienti con problemi di salute a bassa complessità assistenziale, in sostanza i codici bianchi e verdi. L’obiettivo di questi centri, infatti, è quello di sgravare il carico di lavoro del Pronto Soccorso, svolgendo le attività più semplici. Pazienti che al Pronto Soccorso sarebbero costretti ad aspettare diverse ore per lasciare la precedenza alle casistiche più gravi.