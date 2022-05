Lunedì in piazza grande festa con le scuole primarie e l’associazione Insieme a te | VIDEO

Piazza del Popolo e Piazza della Libertà, lunedì, si riempiranno di bambini. Sarà la grande festa ideata con il mondo scolastico dall’associazione Insieme a Te, la realtà nata per gestire l’omonima spiaggia a Punta Marina dedicata a persone con disabilità. La storia di questo stabilimento balneare è diventata un libro per bambini. Il libro, dove viene raccontata l’esperienza di Camillo, è diventato un veicolo per entrare nelle scuole primarie. Hanno partecipato 70 classi con gli studenti chiamati a realizzare una serie di elaborati dedicati al tema dell’inclusione. Tutte le opere saranno esposte dal 16 al 22 maggio a Palazzo delle Esposizioni. Lunedì mattina il progetto di “Insieme a te” si concluderà con la grande festa in piazza alla quale parteciperanno anche Raggisolaris Academy, Futura Basket, Scuola Basket Faenza, le quarte e le quinte del Ballardini, la consulta e il mondo del volontariato, le parrocchie di Pieve Cesato e Basiago, l’associazione Feste & Sagre, la Palestra della Scienza e l’associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani.