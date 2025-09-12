Lunedì al via la nuova campagna contro le truffe di Confartigianato: gazebi informativi nei mercati

Non calano le truffe agli anziani in provincia di Ravenna. Cala invece l’età media delle persone che subiscono i raggiri. Non più solo anziani. Da lunedì 15 settembre inizia così la settima campagna di sensibilizzazione e di informazione di Confartigianato, organizzata in sinergia con Anap, “Più sicuri insieme”. In compagnia delle forze dell’ordine, nei mercati cittadini di tutta la provincia di Ravenna, volontari distribuiranno vademecum contro le truffe e forniranno consigli ai cittadini su come riconoscere i truffatori e come comportarsi in caso di una tentata truffa.