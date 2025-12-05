Il prossimo lunedì 8 dicembre, con partenza e arrivo presso la Sede provinciale di Confartigianato, è in calendario l’ottava edizione della Camminata dell’Artigianato – 8° Memorial Dante Servadei.

Si tratta di una ‘camminata ludico motoria’ di 8,5 e 2,5 chilometri, organizzata da G.S. Locomotiva e Confartigianato.

Ritrovo e iscrizioni presso la Sede provinciale di Confartigianato, in Viale Berlinguer 8 a Ravenna.

La partenza è fissata per le ore 9.30. Ritrovo a partire dalle ore 8.00

Il contributo organizzativo è di 3 Euro. Premio di partecipazione, per tutti: 1 panettone/pandoro.

Premiazione a tutte le Società con un minimo di 10 iscritti. Alle prime 3 Società classificate: premio in salumi ed una ceramica offerta da ‘Bottega Gatti 1928’ di Faenza.

Sono previsti ristori lungo il percorso e all’arrivo.

L’iniziativa è come sempre dedicata alla memoria di Dante Servadei. Nipote e allievo del pittore e scultore ceramista Riccardo Gatti, fondatore nel 1928 dell’omonima bottega d’arte ceramica, Dante Servadei raccolse l’eredità della Bottega nel 1972, anno della scomparsa di Gatti, proseguendone il lavoro e svolgendo un ruolo fondamentale nel rinnovamento dello stile della ceramica moderna. Famosa, in particolare, l’invenzione della tecnica dei decori a riflessi metallici che ha ottenuto numerosi riconoscimenti e le cui formule costituiscono ancora un segreto gelosamente custodito.

Presidente provinciale di Confartigianato dal 1983 al 1995, nello stesso periodo ha fatto parte della giunta nazionale confederale, reggendo fino al 2000 la presidenza nazionale della categoria della ceramica artistica. Servadei, scomparso nel settembre 2015, ha ricoperto anche gli incarichi di presidente del Consorzio ceramisti faentini e di coordinatore del Consiglio nazionale ceramico