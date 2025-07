Anche quest’anno il Coordinamento Sindacati Cartolibrai Confcommercio della provincia di Ravenna rinnova l’appuntamento con la ‘Settimana dello Studente’, iniziativa giunta alla sua undicesima edizione e anticipata rispetto agli anni scorsi per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

La campanella per l’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026 suonerà solo a settembre, ma già in questi giorni è possibile acquistare tutto il necessario per il ritorno sui banchi approfittando di sconti del 10% sul prezzo di vendita (esclusi i libri di testo) in dodici cartolibrerie della provincia di Ravenna.

Zaini, astucci, quaderni, penne, diari, colori e molto altro: l’assortimento è ampio, con proposte pensate per incontrare i gusti di bambini e ragazzi grazie a una varietà di stili, colori e fantasie. Una vera e propria settimana di offerte per prepararsi con calma e convenienza al nuovo anno scolastico.

Il corredo scolastico rappresenta una voce importante nella spesa delle famiglie, e questa iniziativa vuole offrire un supporto concreto per affrontarla al meglio, con prodotti di qualità e un risparmio reale.

L’iniziativa è valida dal 7 al 14 luglio: un’occasione concreta per sostenere le famiglie nel consueto investimento per il materiale scolastico, valorizzando al tempo stesso il ruolo delle cartolibrerie tradizionali, che si distinguono per qualità, servizio e consulenza all’acquisto.

Di seguito le cartolibrerie della provincia che hanno aderito all’iniziativa:

Brisighella: La Pergamena (Via Maglioni 21 – Tel. 0546 81313) – Wonderland (Via Roma 25 – Tel. 393.5557762);

Faenza: Il Matitone (Via S.Michele 2/A – Tel. 0546.664323) – Nuova Gaudenzi (Corso Garibaldi 71/B-73/A – Tel. 328.3062647) – Sorelle Resta (Corso Mazzini 12 – Tel. 0546.21167);

Fusignano: Futura Cartolibreria (Via V.Veneto 82 – Tel. 0545.52918);

Lugo: Acal (via Acquacalda 58 – Tel. 0545 24325); Prisma srl – Affiliato Buffetti (via Foro Boario 33/35/37 – Tel. 0545 216510);

Ravenna: De.Ca.Ra. (via Bassano del Grappa 41/a – Tel. 0544 405009); La Politecnica (via Corrado Ricci 13 – Tel. 0544 32364); Mancini e Co. (via Faentina 28 – Tel. 0544 500616); Punto Ufficio (via Gradenigo 2 – Tel. 0544 423345).