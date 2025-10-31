Inizieranno lunedì 3 novembre i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in via Nuova a San Pietro in Trento, nel tratto che va da via Ravegnana 689 a via Ramona, per un totale di 3,05 chilometri.

L’intervento, che avrà una durata di circa quattro mesi, prevede chiusure parziali lungo i tratti di volta in volta interessati dai lavori. Il primo segmento coinvolto sarà quello che va dall’incrocio con via Ramona fino all’incrocio con via della Produzione. Durante l’intero periodo dei lavori sarà comunque consentito l’accesso ai residenti e il transito dei mezzi di soccorso. Le deviazioni e le modifiche alla viabilità saranno segnalate sul posto tramite apposita segnaletica.

I lavori, dal valore di 1.000.000,00 euro, rientrano negli interventi di ripristino di alcune strade del territorio danneggiate dall’alluvione e fanno parte della Misura M2C4-I2.1a (“Investimenti in misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico – Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche”) nell’ambito del Pnrr disciplinato dal Regolamento del Parlamento europeo.