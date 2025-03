Lunedì 24 marzo, alle 18:00, il Teatro Rasi tornerà ad ospitare Storie di Ravenna, la rassegna che racconta la storia della città attraverso il teatro. La nuova puntata avrà per titolo Luigi Rasi, una vita di teatro, da Ravenna a Eleonora Duse.

Figura ibrida di attore, studioso e docente, Luigi Rasi ha saputo attraversare i confini tra le arti, in dialogo con le istanze del suo tempo e in una prospettiva europea. La sua preparazione lo rese in grado di coniugare la storia con la sperimentazione: la formazione teatrale fu un tassello fondamentale di un più ampio progetto di riforma del teatro italiano e del suo rapporto con la società.

Sul palco saliranno Giovanni Gardini, direttore del Museo Diocesano di Faenza e di Raccolta Lercaro di Bologna; Laura Mariani, studiosa di teatro e docente di Storia dell’attore – Università degli Studi di Bologna; Leonardo Mancini, docente di Storia del teatro – Università degli Studi di Torino; Franco Gàbici, studioso.

Le musiche saranno eseguite dal vivo da Silvia Marini. Letture Laura Redaelli. Regia di Alessandro Argnani.

Sul sito ravennateatro.com sono disponibili i podcast delle puntate precedenti.

BIGLIETTI: Ingresso unico 5 €

I biglietti sono in vendita al Rasi ogni giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, su ravennateatro.com e da un’ora prima nei luoghi di spettacolo.

È consigliato l’acquisto online.

BIGLIETTERIE

Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 30227 (giovedì dalle 16:00 alle 18:00)

Informazioni: Ravenna Teatro tel. 0544 36239

biglietteria@ravennateatro.com

Tutte le informazioni sono disponibili su ravennateatro.com