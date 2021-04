Lunedì 19 aprile dalle 18.00 alle 20.00 si terrà il primo workshop dedicato al progetto di bilancio partecipativo dell’Unione “Idee Ricostituenti”, aperto a tutta la cittadinanza dei Comuni coinvolti. L’incontro-laboratorio, realizzato in collaborazione con Villaggio Globale, aiuterà i partecipanti a sviluppare e concretizzare proposte progettuali in linea con le tre tematiche al centro del progetto: digitale, giovani e sociale.

La prima parte del workshop sarà dedicata alla presentazione del progetto “Idee Ricostituenti”. Dopo questa fase introduttiva, i partecipanti saranno i veri protagonisti del laboratorio. Ognuno potrà scegliere su quale dei tre temi confrontarsi e discutere problemi e soluzioni, con l’obiettivo di identificare quelle idee che potranno evolversi poi in proposte progettuali concrete.

“Ci auguriamo che questo workshop possa essere utile ai cittadini per leggere assieme i bisogni del territorio e tratteggiare possibili risposte, traducendole in progetti concreti da caricare sulla piattaforma www.partecipo-romagnafaentina.it” è il commento del responsabile del progetto Andrea Venturelli. “Naturalmente avremmo preferito proporre un laboratorio in presenza, ma – come si dice – occorre fare di necessità virtù: il workshop sarà così anche l’occasione per sperimentare tecniche innovative di dialogo e confronto a distanza, sfruttando stanze virtuali, lavagne condivise, post-it senza colla.”

Per partecipare al workshop è sufficiente scrivere una mail in cui si richiede di aderire a partecipo@romagnafaentina.it.