“L’intera comunità scolastica dell’Istituto G. Ginanni si unisce nel dolore per la tragica scomparsa di Federico Baruzzi, diplomato nell’anno scolastico 2024/2025 con risultati di grande valore e riconosciuto impegno.

Dopo giorni di apprensione e di speranza, la notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giovane, giunta nella giornata di ieri, ha lasciato un profondo senso di tristezza tra studenti, docenti e tutto il personale della scuola.

Federico ha frequentato l’intero percorso di studi presso il nostro Istituto, dapprima nel biennio comune e successivamente nell’indirizzo di Relazioni internazionali per il marketing, conseguendo con merito il doppio titolo di Esame di Stato di Istituto tecnico economico e di Baccalauréat technologique – Sciences et technologies du management et de la gestion.

I docenti che lo hanno sostenuto e accompagnato nel suo cammino di crescita ricordano “il suo sorriso, la sua presenza discreta ma sempre arguta, la sua passione per la materia Histoire, nella quale non aveva uguali, il suo impegno per i compagni come rappresentante di classe.” Parole che racchiudono la profondità e la gentilezza di un giovane che ha lasciato un segno autentico nella vita della scuola.

In questo momento di grande dolore, l’Istituto Ginanni esprime la propria vicinanza alla famiglia, ai compagni e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto di strada.

Lunedì 10 novembre, alle ore 12, tutta la scuola osserverà un minuto di silenzio nelle classi per ricordarlo insieme, in un gesto semplice ma carico di significato e affetto.

Il ricordo di Federico continuerà a vivere nei gesti, nei sorrisi e nei pensieri di chi lo ha conosciuto. La scuola, luogo di crescita e di speranza, si ferma per salutarlo con commozione e riconoscenza.”

La Dirigente scolastica Mariateresa Buglione