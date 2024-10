One Team Forlì 65

Raggisolaris Academy 68

(16-21; 32-44; 51-58)

FORLI’: Roncaglia 3, Ercolani, Poni 2, Berluti 4, Bassi 3, Pinza 12, Sanviti 11, Lombini, Pedrotti 5, Errede 17, Galarza 4, Mustapha 4. All.: Grison

FAENZA: Naccari 8, Ndiaye 11, Dellachiesa, Verna ne, Annichiarico ne, Tartaglia 10, Gorgati 17, Lanza ne, Camparevic 8, Marras ne, Lazzari 2, Bendandi 12. All.: Pio Ass.: Bedeschi – Monteventi

ARBITRI: Centonza – Foschini

La Raggisolaris Academy vince il derby in casa del One Team Forlì e resta in vetta a punteggio pieno dopo quattro giornate, staccando proprio i cugini forlivesi che invece perdono per la prima volta. Una vittoria molto importante per la società faentina, arrivata contro una delle squadre più forti d’Italia. L’Academy gioca un’ottima partita dal lato tecnico e mentale, riuscendo nel finale a rispondere ai tentativi di rimonta di Forlì, confermatasi una squadra di grande livello.

L’Academy parte forte e si porta sul 17-11, toccando il 38-19 nel secondo quarto grazie ad una tripla di Tartaglia. Forlì reagisce subito e ricuce lo svantaggio grazie ad un terzo quarto molto attento, facendosi sotto 49-51 al 29’. Faenza respinge l’assalto forlivese e ritrova qualche punto di vantaggio, ma il One Team non molla e a 1’42’’ dal termine gli ospiti sono avanti di una sola lunghezza, 66-65, preludio ad un finale punto a punto. Tartaglia segna i liberi del 68-65 e ha nelle mani il pallone del match ball, ma la sua tripla non ha fortuna. Ci prova allora Pinza sparando negli ultimi secondi due triple che possono valere il supplementare non centrando però il bersaglio. Vince l’Academy.

Nel prossimo turno la Raggisolaris Academy giocherà lunedì 28 ottobre alle 20 al PalaCattani contro la Virtus Bologna.

Classifica: Raggisolaris Academy 8; Virtus Bologna*, Basket Forlì, BSL San Lazzaro e Pistoia 2000 6; Victoria Libertas Pesaro e Vis 2008 Ferrara 4; Firenze Basketball Academy, Don Bosco Livorno*, Biancorosso Empoli*, Virtus Siena* e Basket Santarcangelo e Pino Basket Firenze 2; Etrusca San Miniato 0. * una gara in meno

Sono scesi in campo anche l’Under 17 e l’Under 15

UNDER 17 ECCELLENZA

Raggisolaris Academy 98

Assigeco Piacenza 52

(21-5; 56-28; 74-41)

FAENZA: Baccarini 9, Gaina Catana 9, Valdinoci, Benelli 10, Faccani 11, Rustemaj 12, Bartolini 8, Grillini, Scala 17, Liverani 4, Tampieri 5, Strocchi 13. All.: Comastri Ass.: Romagnoli

PIACENZA: Liu 2, Aru 6, Pontiggia 7, Negretti 8, Spagnolo 2, Reginelli 8, Rossi 2, Tirloni, Soresini 13, Grana, Hassan 4. All.: Longoni

Prima vittoria in campionato per l’Under 17 Eccellenza. I faentini giocano un ottimo primo quarto vincendolo 21-5, chiudendo poi i conti all’intervallo sul 56-28.

Nel prossimo turno la Raggisolaris Academy giocherà domenica 27 ottobre alle 12 in casa dell’Happy Basket Castel Maggiore.

Classifica: Virtus Bologna 6; BSL San Lazzaro* 4; Fugor Fidenza, Progresso Happy Basket* e Raggisolaris Academy* 2; Fortitudo 103 Academy** e Assigeco Piacenza 0. * gare in meno

UNDER 15 ECCELLENZA

Cestistica Argenta 86

Raggisolaris Academy 68

(29-14; 48-33; 65-49)

ARGENTA: Lazzarini, Bolognesi 17, Ferrioli 16, Rocchi 4, Malagolini 7, Ghirardini, Bovo, Rico’ 11, Di Tizio 5, Marangoni 6, Geminiani 11, Chirica 9. All.: Carnaroli

FAENZA: Compagni 2, Pinzari, Bonfietti, Tampieri 11, Mazzoni 1, Valdinoci Benelli 3, Calboli 17, Biancoli 2, Ceroni 8, Ravagli 2, Capozzo L. 2, Capozzo R. 20. All.: Borelli Ass.: Agriesti

Sconfitta esterna per l’Under 15 Eccellenza che lotta comunque dal primo all’ultimo minuto, mostrando grande carattere.

Nel prossimo turno i faentini giocheranno domenica 27 ottobre al Campus alle 11.30 con il One Team Forlì.

Classifica: BSL San Lazzaro e Cestica Argenta 4; Virtus Bologna*, International Imola e One Team Forlì* 2; Pontevecchio Bologna*, Vis 2008 Ferrara*, Raggisolaris Academy e Junior Basket Ravenna 0. * gare in meno