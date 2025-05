Tiene alta la bandiera biancoazzurra l’Under 17 regionale del Faenza di Arturo Nicolosi che prosegue nella fase regionale.

Nel girone a squadre denominato “Coppa Stefano Credi”, per l’accesso a semifinali e finale e quindi designare il campione regionale, la formazione biancoazzurra ha compiuto un cammino brillante vincendo il raggruppamento: ha pareggiato 1-1 con il Granamica a Granarolo Emilia, grazie al gol di Longo, poi ha battuto 4-2 il Sasso Marconi che l’aveva preceduto in campionato con tripletta di Badiali e rete di Longo, infine ha impattato 2-2 contro il Corlo con le marcature del bomber Longo (al trentunesimo centro in stagione) e Conficconi.

Passando il turno al primo posto, il Faenza affronterà in semifinale il Gotico Garibaldina, seconda dell’altro raggruppamento, domenica 25 maggio (ore 11.30) al campo San Rocco,.

L’altra squadra ancora impegnata nei campionati ufficiali è la squadra Giovanissimi Under 14 Virtus(2011) di Luca Dalla Malva che ha vinto 3-1 con il S.Agostino con i gol di Bandaogo, Amoroso e Visentin.

Tutte le altre squadre di Faenza e Virtus sono impegnate nei tornei a invito di fine stagione.