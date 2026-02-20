La Consar Ravenna anche in questa stagione sportiva sarà al via della Del Monte Boy League, 27esima “Coppa Enrico Bazan”, trofeo organizzato da Legavolley che il club ravennate ha già vinto due volte: nel 1997 e nel 2016. Il gruppo Under 14 ravennate, inserito nel gruppo D, affronterà il primo dei tre gironi di qualificazione domenica 22 febbraio al Pala Panini di Modena: alle 15 incontrerà la Conad Reggio Emilia e alle 17 i padroni di casa della Valsa Group Modena. Il girone prenderà il via alle 11 con il match tra modenesi e reggiani. Il secondo concentramento con le stesse compagini si disputerà al Pala Costa domenica 1 marzo (Ravenna-Reggio alle 11, Reggio-Modena alle 15 e Modena-Ravenna alle 17) mentre il terzo e ultimo concentramento sarà giocato il 15 marzo ancora a Modena al Pala Anderlini e alla palestra comunale di Albareto, con la Consar in campo alle 15 contro Modena e alle 17 contro la Conad.

Alla Boy League partecipano 18 squadre Under 14 rappresentanti di club di SuperLega, A2 e A3, divise in sei gironi da tre, che prendono parte a tre concentramenti di un giorno per ogni singolo girone, per un totale di 9 gare a gruppo. Al termine dei concentramenti la prima classificata di ciascuna pool e le due migliori seconde classificate in base alla classifica avulsa sono qualificate alla final eight, che si disputerà in una sede ancora da assegnare. Tutte le gare si svolgono con la formula dei tre set giocati comunque, dove ogni set vinto assegna un punto in classifica.

“La Boy League è un’occasione meravigliosa di crescita per i nostri ragazzi, tutti nati nel 2012 – spiega l’allenatore Max Rinieri che sarà aiutato da Eligio Satanassi e Daniele Pandolfi – ma anche una bella opportunità di cimentarsi non nella solita palestra scolastica ma in palazzetti pieni di storia e fascino, come il PalaPanini dove giocheremo domenica o il PalaCosta. Per la Boy League mettiamo a frutto anche le collaborazioni che in questi anni la società ha saputo creare e consolidare. Per questa manifestazione avremo in prestito due ragazzi dal Viserba Volley, Federico Angelini e Gabriele Bartoli. Ci apprestiamo a vivere un’esperienza bellissima e unica”. Quanto alle aspettative e agli obiettivi Rinieri è chiaro. “Questo è un torneo a cui partecipano solo squadre che hanno ottimi settori giovanili, quindi con tradizione e difficili da battere. Il nostro obiettivo è quello di scendere in campo comunque per provare a vincere più partite possibili e di conseguenza riuscire a trovare la maniera giusta per fare un buon gioco. Se i ragazzi riescono a consolidarlo e a dare continuità alla loro crescita tecnica, potranno divertirsi e giocarsela”.

Questa la rosa con cui la Consar scenderà in campo a Modena.

Alzatori: Daniele Festa, Filippo Gatta.

Opposti: Gabriele Bartoli, Andrea Marzella.

Centrali: Leon Cavina, Jacopo Mafalda, Andrea Zudetich.

Schiacciatori: Federico Angelini, Pietro Maracci, Saul Milani, Cristian Rinieri.

Universali: Andrea Bovolenta.

Liberi: Jacopo Carli, Pietro Novaga.