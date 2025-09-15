Torna, a Bagnacavallo, una nuova edizione – la quarta – della “Giornata mondiale dell’Umarell” in programma per il prossimo 19 settembre, dalle 18 alle 23, al Parco del Fico adiacente alla sede del centro sociale Abbondanza A.P.S. in via Cadorna.

Ideato dal fotografo bagnacavallese Giampaolo Ossani, l’evento vuole essere una celebrazione della figura ormai iconica del pensionato che stoicamente controlla i cantieri – l’Umarell – protagonista indiscusso della recente tradizione emiliano- romagnola.

“L’iniziativa è nata per gioco quattro anni fa – spiega Giampaolo Ossani – fotografando di spalle i personaggi che si interessavano al laghetto del Parco del Redino, la vasca di laminazione, di Bagnacavallo. Così ne è scaturita la mostra che ha dato il via al progetto”.

Una parte di quelle immagini saranno protagoniste del nuovo percorso espositivo che accompagnerà il pubblico durante la “Giornata Mondiale dell’Umarell”. I visitatori potranno mettersi alla prova partecipando al torneo dedicato al gioco da tavola “La giornata dell’Umarell” che metterà in palio vari premi. Presentazione di stampa 3D per realizzazione di piccoli Umarell, inoltre concertino musicale di Enrico, Alessandra and friends.

Special guest della giornata sarà Danilo Masotti, autore di una serie di libri dedicati agli Umarells che salirà sul palcoscenico per illustrare questa figura che sta riscuotendo un consenso crescente.

“Ogni anno la manifestazione propone qualcosa di diverso e si arricchisce di nuovi spunti – spiega Ossani. “In una parola cresce e ne sono molto contento”.

L’ingresso della manifestazione è a offerta libera.

Per informazioni : 347 5550989