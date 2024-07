Venerdì 5 luglio, alle ore 18.30, Cristiano Cavina presenta il suo nuovo romanzo L’ananas no nel quale lo scrittore casolano crea il personaggio di Manolo Moretti, ex sovrintendente della polizia penitenziaria e ora pizzaiolo per scelta ma detective suo malgrado con una deriva da psicologo caratteristica che lo conduce a capire se chi ha di fronte è un cliente concreto da ‘Prosciutto e funghi’, un esagerato da ‘Doppio salame piccante’ o un raffinato ‘Bufala con basilico’ e che nemmeno il suo principale, Vittor Malpezzi, ironia della sorte, ex pregiudicato, potrà mai convincerlo a preparare una pizza con l’ananas.

Cristiano Cavina è nato a Casola Valsenio nel 1974. Lavorando come pizzaiolo per oltre vent’anni, con il suo primo romanzo, pubblicato nel 2003, ha scoperto la sua vena letteraria, facendola diventare la sua professione. Nel corso degli anni ha pubblicato con Marcos y Marcos, Feltrinelli, Lonely Planet e ‘I tipi di Bompiani’. Cavina, con il video-racconto dal titolo Il primo Natale in Romagna dopo l’alluvione ha narrato la sua esperienza in prima persona dell’apocalisse di fango che ha sommerso la nostra terra.