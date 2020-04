L’ultima preghiera delle monache Carmelitane del monastero di clausura per suor Maddalena

Le monache Carmelitane del monastero di clausura via Guaccimanni hanno voluto dare un ultimo saluto a Suor Maddalena, la loro compagna scomparsa a 87 anni a causa del coronavirus. Prima di raggiungere il cimitero di Ravenna, il feretro ha quindi fatto una sosta davanti al monastero. Conservando il loro isolamento, semplicemente attraverso il portone aperto, le monache hanno quindi pregato per suor Maddalena. Insieme a loro, in strada, don Ugo. Suor Maddalena è stata la prima religiosa della diocesi di Ravenna e Cervia a perdere la vita a causa di questa epidemia. Era stata ricoverata in ospedale a Ravenna il sabato santo.