Fratelli d’Italia apre il nuovo anno rafforzando ulteriormente la propria struttura organizzativa sul territorio di Faenza. Il Consigliere Regionale FdI Alberto Ferrero ed il Consigliere Comunale FdI Andrea Monti hanno infatti annunciato la nomina di Luigi Fabbri come nuovo Responsabile Pensionati di Fratelli d’Italia Faenza.

“Fabbri, ex imprenditore, vanta oltre quarant’anni di militanza politica e rappresenta una figura di grande esperienza e radicamento sul territorio. La scelta è stata il risultato di una valutazione attenta e condivisa, fortemente sostenuta dal consigliere Monti, con l’obiettivo di valorizzare in maniera ancora più concreta il ruolo dei pensionati all’interno del partito”.

“Senza Storia non c’è Futuro”, sottolinea Ferrero, ribadendo come l’esperienza, la memoria e l’impegno di chi ha vissuto e costruito la vita politica del Paese siano elementi fondamentali per la crescita e il rafforzamento di Fratelli d’Italia. “Il comparto Pensionati di FdI Faenza rappresenta infatti una componente strategica, che cresce di pari passo con l’intera sezione territoriale”.