Amicizia, sport, divertimento, emozioni, risate e una mattinata da trascorrere insieme. Sono stati questi gli ingredienti dell’ennesimo successo di LugoRun, che nell’edizione 2025 ha superato i record di presenze già registrati nel 2024, confermandosi uno dei principali eventi sportivi, e non solo, della città.

Se la LugoRun21K aveva già annunciato pochi giorni fa il nuovo record con 550 iscritti, LugoRun WALK, la ludico motoria aperta a tutti, ha raggiunto i 1.200 partecipanti, mentre LugoRun Kids Progetto Scuole ha toccato quota 1.500. Un totale di ben 3.250 partecipanti, nuovo record assoluto, per un evento che ormai ha raggiunto la piena maturità e una riconoscibilità nel circuito del running richiamando l’attenzione di un territorio sempre più vasto. Allo stesso tempo, LugoRun si è confermata la festa della città richiamando in centro persone di ogni età che hanno dedicato una mattina ad una camminata per le vie e per i parchi, sotto un sole cocente che ha costretto tutti a cercare spesso l’ombra in ogni angolo della piazza e sulle strade attraversate.

Una manifestazione collettiva in grado di coinvolgere adulti, bambini, famiglie e atleti da tante parti d’Italia, aperta già alle 8.30 del mattino, quando il cuore di Lugo era affollato da migliaia di persone nelle piazze, con l’esibizione di sbandieratori e musicanti dei quattro Rioni della Contesa Estense.

Per quanto riguarda i risultati della prova agonistica, tra gli uomini vittoria per Fulvio Favaron, tesserato per il team Triiron, che ha fermato il cronometro a 1h 15’15”. Al secondo posto Elmer Samuel Silva Requelme della Liferunner in 1h16’16” e terzo gradino del podio per Luca Benini dell’Asd Daunia Running con il tempo di 1h17’29”.

In campo femminile invece tris per Giorgia Bonci dopo il successo già ottenuto nel 2023 e nel 2024. La regina di LugoRun, tesserata Gs Lamone, ha concluso le sue fatiche con il riscontro cronometrico di 1h23’49”. Secondo gradino del podio per Elena Neri della Polisportiva Rubiera in 1h28’49” e terzo per Alice Cuscini della Ssd Cinque Cerchi in 1h31’57”.

I risultati dell’evento sono invece consultabili su https://www.endu.net/it/events/lugorun21k/results.