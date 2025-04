Non solo un evento di running e non solo una manifestazione di sport, ma un vero e proprio contenitore capace nel giro di pochi anni di diventare, e di confermarsi, una grande festa per tutto il territorio, capace di richiamare partecipanti e visitatori anche da regioni distanti, ma soprattutto di riunire amici, conoscenti e conterranei in un bel momento da vivere insieme tra socializzazione e benessere.

Domenica 4 maggio torna LUGORUN, appuntamento di running, walking promosso dal Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo che ha come obiettivo primario quello di coinvolgere appassionati di podismo e camminate, ma anche, in maniera più ampia, l’intento di promuovere l’attività motoria e contrastare la sedentarietà attraverso un progetto in grado di coinvolgere tutte le fasce della popolazione e persone di ogni età.

Dopo i numeri da record dello scorso anno, con 3.200 partecipanti nel piazzale del Pavaglione, a pochi giorni dal via l’attesa cresce, così come le aspettative, e in base alle pre-iscrizioni si preannuncia sin d’ora un altro grande giorno per Lugo grazie non solo all’impegno della Uisp e delle sue società del settore podismo affiliate, ma anche all’apporto dell’Asd Liferunner, coinvolta in prima linea con il suo staff, e al supporto dell’Amministrazione comunale lughese, oltre che della Contesa Estense, dell’associazione di Protezione Civile AARI-CB Lugo e di tantissime altre realtà del terzo settore di tutta l’area.

LUGO RUN21K, LA PROVA COMPETITIVA

Alle ore 9.00 l’attesissimo via alla LUGORUN21K, la Mezza Maratona agonistica. Tutti a caccia del successo centrato nel 2024 da Luca Facchinetti con il crono di 1h08’57” in campo maschile e da Giorgia Bonci, vincitrice delle ultime due edizioni nella prova femminile (nel 2024 con il tempo di 1h25’40”).

Il vincitore assoluto della prova sui 21Km si aggiudicherà anche quest’anno Memorial Adriano Guerrini, giunto alla 13esima edizione e dedicato al sindaco di Lugo dal 1965 al 1976, trofeo anche quest’anno assemblato a mano in mosaico dal laboratorio Annafietta.

LUGORUN WALK, LA LUDICO MOTORIA PER TUTTI

Pochi minuti dopo la partenza della gara competitiva, il via della LUGORUN WALK, la ludico motoria per tutti coloro che vorranno camminare o correre per le strade di Lugo su un percorso totale di poco più di 8 km, senza classifica o cronometraggio. Un evento dentro l’evento che negli ultimi anni si è rivelato la vera festa in movimento della città, adatta a tutti, basata sulla forza aggregativa dello sport e sul piacere di condividere momenti collettivi insieme a tanti amici e amiche.

LUGORUN KIDS PROGETTO SCUOLE

Subito dopo la partenza della ludico motoria, dalle 9.30 la LUGORUN KIDS Progetto Scuole. Un’iniziativa nata solamente nel 2023 grazie al sostegno di Liferunner per sostenere gli istituti scolastici del territorio e, al contempo, stimolare sempre più sani stili di vita attraverso l’attività motoria collettiva. Un’idea recente ma che già nel 2024 ha portato nella piazza di Lugo oltre 1.600 partecipanti, tra bambini e familiari, e che quest’anno potrebbe polverizzare il recente record di iscritti. Il progetto, che prevede un percorso di meno di 6 km nel centro della città appositamente studiato, fino allo scorso anno coinvolgeva le scuole della città di Lugo, ma da questa edizione è stato allargato, grazie alla collaborazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a tutte le scuole Primarie (elementari) della Bassa Romagna e quindi vedrà in piazza bambini e famiglie da Cotignola, Conselice, Sant’Agata e da tutti i Comuni limitrofi. In base alla percentuale di partecipazione all’evento, tarato sulla grandezza della scuola in modo da non favorire nessun plesso, l’istituto riceverà un buono da spendere in materiale didattico.

IL PERCORSO

Tra le tante novità dell’edizione 2025, anche quella del percorso, che non è stato completamente modificato, ma che registrerà il passaggio in zone fino ad oggi non interessate dall’evento. Tra le conferme l’area di partenza e arrivo della manifestazione, ancora nella cornice, immancabile e affascinante, del Pavaglione. Dopo il via però, i partecipanti della 21K e della WALK uscendo dal lato della Rocca come di consueto, si immetteranno su Largo della Repubblica e percorreranno via Baracca e viale degli Orsini, transitando quindi su strade che da sempre rappresentano il cuore di Lugo. I runner della prova competitiva transiteranno poi da viale Oriani, percorreranno il Circondario Ponente e sfioreranno nuovamente il Pavaglione passando da via Amendola alle spalle del Teatro Rossini. Da via Mentana raggiungeranno poi il Parco del Loto, il Canale dei Mulini e correranno nuovamente verso l’Aeroporto F. Baracca di Villa San Martino, prima di rientrare da corso Garibaldi e giungere al traguardo.

I camminatori della LugoRun Walk invece da viale degli Orsini entreranno sul Parco del Loto, altra novità per il 2025, e dopo essere usciti dal lato di via Lumagni, passando dal Circondario si indirizzeranno prima verso il Teatro Rossini, poi al Parco del Loto, parco della Lavandaie e ritorno al Pavaglione.

Percorso più breve infine per i partecipanti alla LugoRun Kids che dopo il via gireranno attorno al monumento a Francesco Baracca e da lì si dirigeranno prima verso piazza Primo Maggio, poi via Mentana, parco del Loto, Canale dei Mulini e parco delle Lavandaie prima del rientro in piazza da via Amendola e dal vicolo del Teatro Rossini.

LA MEDAGLIA

Dopo gli apprezzamenti degli ultimi anni, ancora una volta il principale simbolo della manifestazione sarà la medaglia realizzata per l’evento e riservata ai primi 600 iscritti della gara sui 21Km. Una medaglia che quest’anno porta il nome “Il palco dell’orgoglio” con una splendida riproduzione degli interni del Teatro Rossini. Grazie alla collaborazione con l’artista Leonardo Pagni, prosegue dunque la serie dedicata ai siti storici più rappresentativi di Lugo e dopo il Pavaglione, il Monumento a Baracca e la Rocca Estense, tocca questa volta al più antico fra i teatri comunali dell’Emilia Romagna tuttora esistenti. Edificato tra il 1757 e il 1761 è intitolato a Gioachino Rossini dal 1859. Sottoposto a una serie di ristrutturazioni, le più importanti delle quali nel 1986 e tra il 2019 e il 2022, con lo stop forzato prolungatosi a causa della pandemia da Covid, il Rossini aveva riaperto i battenti a maggio 2029, salvo chiudere nuovamente a un solo anno di distanza perché fortemente danneggiato dall’alluvione del maggio 2023. Ancora oggi il teatro risulta chiuso al pubblico e sono in corso le opere che consentiranno una nuova riapertura. La medaglia di LugoRun21K vuol dunque essere anche un auspicio di “pronta guarigione” per quello che è certamente uno dei simboli più noti del territorio da quasi tre secoli.

LA T-SHIRT

In questa edizione di LugoRun21K, per i primi 600 iscritti della gara competitiva la quota di partecipazione comprende la medaglia, ma anche la t-shirt tecnica dell’evento. La scelta del colore per la maglia della gara dei 21Km è caduta quest’anno su un colore bianco perla che contribuirà certamente a un bellissimo colpo d’occhio al momento dello start. A caratterizzare la maglia della 21K è una nuova grafica, moderna e accattivante, con alcuni dei principali sponsor in evidenza, ovvero Naturelle, Edilpiù e Zinc-Crom.

Tra le principali novità 2025, anche gli iscritti alla LugoRun Walk potranno indossare quest’anno la loro maglia. In questo caso una t-shirt color giallo con le stesse grafiche di quella della gara sui 21Km. La maglia della LugoRun Walk sarà prenotabile, fino ad esaurimento, direttamente agli uffici Uisp della sede di Lugo fino alle ore 13 del 2 maggio. Nel caso di ulteriori t-shirt disponibili, gli interessati potranno rivolgersi ai gazebo iscrizioni allestiti sabato 3 e domenica 4 nell’area dell’evento al Pavaglione. Il costo dell’iscrizione alla LugoRunWalk comprensivo di t-shirt è di € 12,00, ma è possibile anche iscriversi senza t-shirt a € 3,00 (tesserati Uisp, Fidal o altri enti settore Atletica Leggera) oppure a € 6,00 (tesserati per altre discipline o non tesserati).

Ci saranno poi altri due colori di maglia nel giorno della manifestazione: la t-shirt nera riservata ai Pacer che accompagneranno i runner della 21K e detteranno il ritmo di corsa, e la t-shirt rosa per i componenti dello staff e i collaboratori che aiuteranno nell’organizzazione della LugoRun.

I SERVIZI

Tra i servizi per gli iscritti alla Mezza Maratona anche quello Pacer che contribuiranno a colorare la gara e fungeranno da preziosi metronomi per gli iscritti che vorranno centrare obiettivi personali o semplicemente trovare un passo il più adatto alle proprie caratteristiche e stato di forma. Sempre per i partecipanti alla 21K quest’anno verrà messo a loro disposizione anche il servizio di Deposito Borse utilizzando le sacche fornite dall’organizzazione. Previsti anche ristori lungo il percorso e in zona Pavaglione, oltre alla musica e all’animazione che quest’anno sarà affidata a Radio Bruno per una bella festa della città.

IL TROFEO GUERRINI IN MOSAICO

Per il quarto anno consecutivo il trofeo intitolato ad Adriano Guerrini, riservato al primo classificato assoluto della gara sui 21Km della Mezza Maratona, è stato realizzato nel laboratorio artigianale di mosaico bizantino Annafietta, la bottega più importante del centro storico di Ravenna, a due passi dalla Basilica di San Vitale.

Un pannello con tessere di mosaico assemblate con l’antica tecnica bizantina per un trofeo di grande valore artistico, culturale e storico.

E come già accaduto per la medaglia, anche il Trofeo Guerrini è un omaggio al Teatro Rossini, ancora chiuso dopo i danni riportati nell’alluvione 2023, con un augurio di “pronta guarigione”. Una nota che augura che presto possa tornare a risuonare anche la musica sul palco del teatro comunale più antico dell’Emilia Romagna.

VIABILITÁ, LE MODIFICHE

Il transito dei partecipanti sulle strade di Lugo comporterà diverse variazioni al traffico e alla viabilità, anche in seguito alla chiusura temporanea di alcune arterie per consentire il passaggio di runner e camminatori, altra novità interessante dell’edizione 2025 e che evidenzia la volontà di rendere l’evento un’autentica festa per tutta la città. Ecco il dettaglio riguardante domenica 4 maggio 2025:

Dalle ore 8.00 alle 13.00

Divieto di transito (eccetto residenti e mezzi facenti parte della manifestazione): Via Villa, tratto compreso tra Via Canaletto e ViaCircondario Ponente; Via Cento, tratto compreso tra Via Circondario Ponente e Corso Garibaldi; Corso Garibaldi, tratto compreso tra ViaCento e Piazza Trisi; Divieto di transito in Via Compagnoni, tratto compreso tra Via Emaldi e Corso Garibaldi, con conseguente obbligo di svolta a destra in Via Emaldi per chi percorre Via Compagnoni; Divieto di transito in Corso Garibaldi dall’intersezione con Viale Oriani/Via Circondario Sud fino a Piazza Trisi eccetto per i residenti in Via Passamonti; Divieto di transito in Via Lumagni, tratto compresotra Via Fermini e Corso Garibaldi; Divieto di transito in Via Fermini dall’intersezione con Via Lumagni con conseguente obbligo di svolta a sinistra in Via Lumagni per chi proviene da Via Fermini; Divieto di transito in Viale de Brozzi dall’intersezione con ViaBertazzoli fino alla rotatoria (chiusura con transenna dalle 08.45); Divieto di transito in Via Mentana nel tratto compreso tra ViaAcquacalda e Via Pescantini; Divieto di transito in Via Pescantini (tutta); Divieto d’accesso in Via Castellazzo/Via Grilli da Via Zagonarafino a Via Rio Fantino; Senso unico di marcia in Via Sassoli direzione Viale Bertacchi → Viale Orsini.

Dalle ore 08.30 alle ore 13.00

Sospensione temporanea della circolazione per il solo tempo di transito della podistica per un periodo non superiore a 30 minuti nelle seguenti strade urbane ed extraurbane ricadenti nel territorio comunale fino al termine del transito dei partecipanti e comunque fino a cessate esigenze: Pavaglione → Piazza dei Martiri → Piazza Baracca → Largo della Repubblica → Via Baracca → Viale Orsini → Viale Oriani → Via Lumagni → Viale Oriani → Via Circondario Sud → Via Circondario Sud Ponente → Via Amendola → Vicolo del Teatro →Piazza Trisi → Piazza 1° Maggio → Piazza Garibaldi → attraversamento Rotonda Via Foro Boario → Via Mentana → Via Pescantini → attraversamento Via Brignani → Parco del Loto → Via Canale Inferiore Dx → Via Ferrari → Via Foro Boario → attraversamento Via De’Brozzi → Via Circondario Ponente → Via Roma → Via Capozzi → Via Moruzzi → imbocco Canale dei Mulini → Via D’Annunzio → ViaMonti → Via Nievo → Via Ferretti → Via Collodi → Via Galilei → Via Rodari → Via Ceroni → Parco delle Lavandaie (ingresso sede Consulta Lugo Ovest) → Uscita su Via Villa → Via Villa → via Canale Superiore SX → Via Balzarina → Via Canaletta → Via Sammartina → Via Villa – SP 21 → Via Fondagnolo → Via Cantoncello → Via Dei Prati → Via Grilli → Via Ripe di Bagnara → Aeroporto Baracca → Via Ripe di Bagnara → Via Grilli → Via Castellazzo → Via Zagonara → Via Canale Superiore Sx → Attraversamento SP21 → Via Canale Superiore SX → Via Villa → Via Cento → Via Garibaldi → Piazza Trisi → Piazza Mazzini.

Dalle ore 06.00 alle ore 13.00 divieto di sosta con rimozione sulle seguenti vie e piazze: Corso Garibaldi, tratto compreso tra ViaCodazzi e Piazza Trisi; Piazza Trisi, tutta l’area compresa tra Corso Garibaldi e la ztl; Piazza Cavour; Piazza I Maggio parte rialzata e parteviaria; Piazza Trisi, negli stalli antistanti ai civici n. 25 e 26; Parcheggio antistante il pala Lumagni e centro sociale Il Tondo ad esclusione dei partecipanti alle solenni rogazioni delle comunioni e cresime; Via Amendola nel tratto compreso tra Via Circondario Ponente e Viale Miraglia.

ISCRIZIONI

Se le adesioni online alla gara LUGORUN21K si sono chiuse il 28 aprile e quelle di LUGORUN Kids Progetto Scuole saranno gestite direttamente dagli istituti scolastici, le iscrizioni della LUGORUN WALK ludico motoria si effettueranno anche a ridosso della manifestazione e in presenza per facilitare la partecipazione, ma già ora è possibile aderire rivolgendosi agli uffici Uisp di Lugo. Un gazebo iscrizioni sarà allestito in piazza Mazzini, dentro al Pavaglione, e consentirà, oltre alla consegna di pettorali e t-shirt della 21K, anche le iscrizioni sul posto per la WALK sabato 3 maggio dalle ore 14 alle 19 e domenica 4 dalle ore 7. Fino al 30 aprile iscrizioni, sempre e solo per la WALK, alla sede di Lugo del Comitato Uisp Ravenna-Lugo in Piazzale Veterani dello Sport area tribune stadio comunale.

Tutte le informazioni dettagliate su LUGORUN sono disponibili su lugorun.com.