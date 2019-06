Il circolo Legambiente “A. Cederna” si congratula con Maria Pia Galletti per il suo nuovo incarico di Assessore all’Ambiente del Comune di Lugo e coglie l’occasione per chiedere un incontro urgente per discutere del progetto di recupero dell’impianto sportivo di via Bach, che prevede la realizzazione di un impianto polivalente in terreno sintetico a due passi dal “Canale dei Mulini” e del Parco del Loto, con conseguente abbattimento di buona parte delle alberature presenti, peraltro in periodo di nidificazione durante il quale il regolamento del verde vieta interventi di abbattimento.