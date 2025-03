L’associazione nazionale «Case della memoria» promuove in tutta Europa le Giornate delle case dei personaggi illustri, in programma sabato 5 e domenica 6 aprile. A Lugo, il museo «Francesco Baracca» e casa Rossini aderiscono per il quarto anno consecutivo all’iniziativa volta a valorizzare la memoria del passato organizzando speciali visite guidate gratuite.

Sabato 5 aprile sarà possibile partecipare alle visite guidate al museo Baracca sia in mattinata (alle 10 e alle 11), sia nel pomeriggio (alle 16 e alle 17); le visite dureranno circa un’ora.

Nella giornata di domenica 6 aprile, a casa Rossini le visite guidate mattutine sono previste su tre turni (10, 10.40, 11.20) così come quelle pomeridiane (16, 16.40, 17.20). La durata di ciascuna visita è di circa 40 minuti.

Alle 17 di sabato 5 aprile, al museo Baracca saranno inoltre presentate tre incisioni di Giulio Ruffini che omaggiano l’aviatore lughese, nuove acquisizioni che entrano a far parte delle collezioni museali grazie a una recente donazione degli eredi dell’artista. Le acqueforti provengono dalla casa studio Giulio Ruffini di Mezzano di Ravenna, luogo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna come «dimora di illustre», dove il pittore, allievo di Luigi Varoli e scomparso nel 2011, ha vissuto gli ultimi 40 anni della sua vita.

Nel fine settimana del 5 e 6 aprile, per entrambi i musei, l’accesso e la partecipazione alle visite guidate saranno gratuiti negli orari di apertura consueti: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.