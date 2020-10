Nuovo appuntamento dedicato alla moda e oggettistica d’antan: sabato 17 (dalle 10 alle 20) e domenica 18 ottobre (dalle 10 alle 19) torna Lugo Vintage Festival nelle vie e piazze del centro. Quasi trecento espositori da tutta Italia porteranno in città moda d’epoca, oggettistica, modernariato, complementi di design, stoffe, accessori e tanto altro.

Dj set e menù appositamente studiati nei locali, area vinili e vintage food trucks selezionati accoglieranno i visitatori, che potranno anche portarsi a casa un ricordo fotografico nell’angolo photoshooting a cura di NCF Nuovo Circolo Fotografico di Fusignano, che “sguinzaglierà” i suoi fotografi amatoriali in giro per l’evento per catturare immagini inedite: le più belle e particolari saranno selezionate dall’organizzazione per essere pubblicate in un foto-reportage dell’evento in collaborazione con il Corriere Romagna.

Si conferma inoltre il legame tra Lugo Vintage Festival e mondo dei motori, con il ritorno nella Rocca Estense della mostra dedicata all’ingegnere lughese Fabio Taglioni.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento è in vigore per le giornate del 17 e 18 ottobre nel perimetro di svolgimento della manifestazione un’ordinanza con le prescrizioni per evitare assembramenti. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, è vietato il consumo di prodotti alimentari e bevande, acquistati per asporto, al di fuori degli spazi autorizzati ai singoli esercizi. Il divieto non si applica ai prodotti acquistati dagli esercenti il commercio su area pubblica e da gelaterie. Vietata anche la vendita per asporto di prodotti alimentari e bevande in contenitori di vetro o lattine o altri contenitori atti ad offendere. Si ricorda che, come previsto dal Dpcm del 13 ottobre, è obbligatorio indossare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto in cui si svolge l’evento. L’ordinanza completa è disponibile nell’albo pretorio sul sito www.comune.lugo.ra.it.

In caso di pioggia il programma resta invariato. La manifestazione si svolgerà rispettando le norme contro la diffusione del Covid-19: sotto le logge del Pavaglione sarà istituito un flusso unidirezionale del pubblico con entrata e uscita obbligate, il personale sarà a presidio di ogni ingresso e uscita del Pavaglione, l’esposizione da parte degli espositori sarà frontale a garanzia di distanziamento, sarà presente apposita segnaletica su tutta l’area dell’evento, sarà a disposizione del pubblico l’igienizzante per le mani sui banchi e ai varchi principali dell’evento, il personale sarà a presidio dinamico dell’evento per favorire la dispersione in caso di assembramenti. Inoltre, vestiti e oggetti saranno igienizzati dall’espositore.

Per consentire lo svolgimento dell’evento saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità dalle 7 alle 22 di domenica 18 ottobre. In via Baracca divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito nel tratto compreso tra via Codazzi e viale fratelli Cortesi; in via Codazzi divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito, in corso Garibaldi obbligo di proseguire diritto per i veicoli che giungono all’intersezione con via Codazzi.

Lugo Vintage Festival è organizzato da Angelo Vintage Palace con la collaborazione del Comune di Lugo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.vintageperungiorno.com.