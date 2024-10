Nasce da una collaborazione tra gli organizzatori della manifestazione e Coerbus, il consorzio dei trasporti Emilia-Romagna, il progetto sperimentale per rendere maggiormente accessibile e sostenibile l’arrivo nell’area del Lugo Vintage.

Nel corso di questi anni, Vintage per un giorno, ha conosciuto un aumento considerevole di pubblico in arrivo da tante parti della Regione e non solo.

“Proprio per questo -dicono gli organizzatori- abbiamo voluto dare la possibilità agli appassionati del vintage di potere parcheggiare la propria auto in parcheggi ampi e di agevolare l’utilizzo di un bus navetta gratuito per accedere comodamente al centro storico”.

“Coerbus -affermano dal consorzio- è una realtà che opera nel settore in quasi tutta la Regione, da oltre 30 anni; per questo ci siamo da subito adoperati per ricercare, in accordo con gli organizzatori, una soluzione per facilitare l’accesso alla manifestazione ai tanti appassionati che arriveranno a Lugo, territorio nel quale siamo presenti con la nostra sede”.

Il servizio verrà fornito ogni 15 minuti dalle ore 9.30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 19.30 e avrà due punti di raccolta dei passeggeri: il parcheggio dello Stadio “Ermes Muccinelli” in Piazzale Veterani dello Sport (fermata navetta in Via Toscana) e nei pressi del casello autostradale, davanti alla sede del Campus Universitario, in via Provinciale Cotignola, 17.