Martedì 21 ottobre alle 20.30 al Salone estense della Rocca di Lugo ci sarà un’assemblea pubblica dedicata alla presentazione del progetto di riqualificazione urbana del comparto di vicolo Macello vecchio.

All’assemblea interverranno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale insieme al progettista, l’architetto Alessandro Bucci.

«Quello che presenteremo alla città è un progetto che riqualificherà un comparto oggi abbandonato nel pieno centro di Lugo – spiega l’assessore all’Urbanistica Gianmarco Rossato -. Un intervento realizzato in sinergia tra pubblico e privato che avrà importanti ricadute pubbliche in termini di rigenerazione urbana, con miglioramenti sui versanti della sicurezza stradale, dei parcheggi e della qualificazione del centro. In questo modo verrà restituita e valorizzata un’area dismessa da tanti anni».