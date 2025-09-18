Martedì 23 settembre alle 20.30 nell’aula magna del liceo di Lugo, in viale degli Orsini 6, ci sarà una serata dedicata alla presentazione del piano di Protezione civile dei Comuni della Bassa Romagna.

Durante l’incontro saranno presentate le implementazioni del piano di Protezione civile, con particolare attenzione al territorio di Lugo: dove si trovano le aree di ammassamento, quali sono le zone soggette a evacuazione, come sono organizzati i soccorsi, quali sono gli strumenti per la gestione, la comunicazione e l’allertamento in caso di emergenza.

L’incontro nasce per iniziativa di alcune consulte cittadine, che hanno espresso all’Amministrazione comunale il desiderio di avere un momento di approfondimento sui sistemi di allertamento e gestione delle emergenze in funzione sul territorio e si inserisce al termine di una serie di approfondimenti sullo stesso tema che si sono tenuti presso le frazioni e in alcune consulte cittadine.

Il primo intervento sarà affidato a Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato Ampro, che illustrerà dati e informazioni sul cambiamento climatico.

Seguiranno poi gli interventi di David Minguzzi, responsabile del coordinamento di Protezione civile della Bassa Romagna, che illustrerà le specifiche del Piano comunale e Mariangela Baroni, responsabile del servizio Comunicazione e informazione dell’Unione della Bassa Romagna, che si concentrerà sugli aspetti di comunicazione di emergenza, in emergenza e di allertamento; in chiusura le considerazioni della sindaca di Lugo Elena Zannoni e uno spazio per domande e confronto.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming dalla pagina Facebook del Comune di Lugo.