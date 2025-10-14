Prosegue nel suo intento di rompere la morsa della solitudine della popolazione anziana che vive in condizioni di marginalità sociale «Una giornata da raccontare», il progetto dell’Auser di Lugo patrocinato dal Comune che mercoledì 22 ottobre coinvolgerà un gruppo di anziani del territorio in una visita guidata al parco del Loto per amminrarne il foliage autunnale, a cura di Angelo Ravaglia, conoscitore e appassionato di alberi.

Sarà l’occasione per immergersi nei colori cangianti dell’autunno, la cui eterna magia si ripete ogni anno e non sempre viene colta per il dovuto attenzione, anche per le metafore esistenziali di spegnimento e rinascita che racchiude.

Il ritrovo sarà alle 14.30 all’ingresso del parco, in via Brignani a Lugo. Per partecipare o segnalare persone che si potrebbero coinvolgere nel progetto, si può contattare l’Auser al 328 4269186. L’associazione metterà a disposizione i propri mezzi di trasporto per chi ne necessita.

Il progetto «Una giornata da raccontare» è partito lo scorso 17 aprile con una serie di visite che hanno già toccato la biblioteca Trisi, le Pescherie della Rocca, la chiesa di Croce Coperta, la Rocca estense e lo stesso parco del Loto, mentre nei prossimi mesi sono previste iniziative anche al cimitero monumentale e al Tondo, sempre in occasione di eventi culturali, festività o particolari momenti stagionali.