Una cena speciale a Villa Malerbi celebrerà domenica 1 marzo, a Lugo, il 234° compleanno di Gioachino Rossini.

Il compositore nacque a Pesaro il 29 febbraio 1792; l’anno era bisestile e nel 2026 a Lugo si è scelto di festeggiarlo domenica 1 marzo, con un evento che coniuga le sue due più grandi passioni: quella per la musica, naturalmente, ma anche quella ormai piuttosto nota per la buona tavola. La Scuola comunale di musica ha infatti organizzato una cena di gala, con accompagnamento musicale, a Villa Malerbi, cioè nella casa dei due fratelli musicisti, Giuseppe e Luigi, che furono gli insegnanti di musica di Gioachino Rossini dal 1802 al 1804, durante il suo soggiorno a Lugo, e ai quali è intitolata la scuola.

Si tratta della più bella villa di Lugo e partecipare ad una cena con un menù ricco di suggestioni rossiniane sarà un’occasione inedita per conoscere meglio la villa e toccare con mano, tra incursioni musicali dal vivo e ottima cucina, gli spazi della scuola che sono frequentati da oltre 250 studenti.

Villa Malerbi si trova in via Emaldi 51. Il costo della cena, che partirà alle ore 20, è di 65 euro a persona. Il ricavato oltre la copertura delle spese sarà investito dalla scuola per l’acquisto di strumenti e nuovi arredi, funzionali al miglioramento delle attività educative. Chi parteciperà alla serata, darà anche un piccolo ma significativo contributo alla scuola Malerbi, che figura tra gli edifici gravemente danneggiati dall’alluvione del maggio 2023.

Il menu della cena prevede riso Carnaroli con radicchio, taleggio e riduzione di Bordeaux al pepe nero; filet mignon con salsa «alla Rossini» e sfogliata di patate al tartufo; crema Chantilly al rhum con scaglie di cioccolato e salsa alle amarene; vini e caffè.

La prenotazione è obbligatoria, con bonifico intestato a «Cooperativa Ensemble Mariani» entro venerdì 20 febbraio all’Iban IT25P0627013100CC0000030571, oppure rivolgendosi alla scuola di musica G. e L. Malerbi, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18.

Per informazioni: malerbi@comune.lugo.ra.it, 3317374524 o 3891954270.