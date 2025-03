Un questionario rivolto agli abitanti e ai frequentatori abituali di Villa San Martino e Zagonara per monitorare le esigenze e costruire un tavolo di co-progettazione con cittadini/e e associazioni delle due frazioni. È doppia la finalità del progetto che sta partendo a Villa San Martino e Zagonara, su stimolo degli assessorati alla Cultura e al Decentramento del Comune di Lugo e con il coinvolgimento dell’associazione culturale Il Lato Oscuro della Costa, che nei giorni scorsi ha avviato, negli spazi dell’ex centro sociale, un corso di rap rivolto agli adolescenti che andrà avanti fino al 22 aprile ogni lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18 (info 389 6697082).

Il questionario sarà presentato pubblicamente nella serata di martedì 18 marzo, alle 20.30 al centro civico di Villa San Martino, durante i lavori della consulta di decentramento. Il risultato del questionario sarà utile all’Amministrazione Comunale per raccogliere dati preliminari e impostare nuove strategie di rilancio per le località.

Le domande del questionario mirano a sondare la «percezione» di abitanti e frequentatori in merito alla vitalità delle due frazioni, chiedendo valutazioni sulla qualità dei servizi, lo stato degli spazi pubblici, la facilità degli spostamento e la generale qualità della vita nelle frazioni. L’indagine mira inoltre a stimolare l’emersione delle esigenze più sentite nel territorio in termini di attività culturali e formative, pratica sportiva, viabilità, trasporto pubblico, servizi alla persona, ristoranti, eventi comunitari e quant’altro.

I questionari saranno disponibili in forma cartacea al bar Acli, in farmacia e alla società di Mutuo Soccorso. Saranno inoltre affissi alcuni manifesti con i QR code per la compilazione online. Il questionario stesso è compilabile online sul sito del Comune di Lugo, nella sezione «Novità». Il questionario è aperto a tutti, è anonimo e rivolto in modo particolare ai ragazzi. Il termine ultimo per compilarlo in rete o consegnarlo, compilato, negli stessi luoghi in cui è stato ritirato, è la giornata di martedì 22 aprile.

Una volta analizzati gli esiti del questionario, i responsabili dell’associazione Il lato Oscuro della Costa elaboreranno una relazione attraverso la quale poter avviare un tavolo di co-progettazione per individuare le iniziative da realizzare.

«È bene che il ragionamento sulla progettazione futura di Zagonara e Villa San Martino, parta da un’indagine conoscitiva delle esigenze di chi frequenta il territorio, soprattutto i giovani – commenta Fausto Bordini, assessore al Decentramento del Comune di Lugo -. L’indagine conoscitiva che avvieremo nei prossimi giorni sarà un primo strumento importantissimo per monitorare le esigenze più sentite a Villa San Martino e Zagonara ed elaborare in modo partecipato le risposte più adeguate».

«La circoscrizione di Villa San Martino e Zagonara – afferma il presidente della consulta Secondo Valgimigli – si è resa disponibile per aiutare la buona riuscita di questa iniziativa. Saranno garantite due aperture straordinarie della sede della circoscrizione per ritirare o riconsegnare il questionario nelle giornate di sabato 5 e 12 aprile, dalle 9 alle 12. Nella giornata di sabato 12 sarà anche possibile ritirare i prodotti antilarvali per la lotta alla zanzara tigre».