Nella mattina di sabato 14 febbraio, a Villa San Martino, la sindaca Elena Zannoni e i rappresentanti della Consulta della frazione, tra i quali il presidente Secondo Valgimigli, hanno inaugurato un nuovo defibrillatore posto all’esterno del centro civico e donato alla comunità dall’associazione «Villa nel Cuore».

Il defibrillatore, consegnato da Marco Zannoni di «Villa nel Cuore», verrà utilizzato da cittadini oppurtunamente preparati in caso di emergenza, consentendo un primo soccorso a chi dovesse avere una crisi cardiaca. Con l’auspicio di non doverlo usare mai, i rappresentanti dell’amministrazione e quelli della Consulta hanno sottolineato l’importanza di dotare ogni frazione di un territorio vasto come quello del Comune di Lugo di defibrillatori e strumenti per la salvaguardia della salute.