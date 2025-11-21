In occasione della Giornata nazionale degli alberi, nella mattinata di venerdì 21 novembre al parco Golfera di Lugo gli alunni della classe quarta della scuola primaria del Sacro cuore, accompagnati dalle loro insegnanti hanno piantato un salice piangente come dono alla città. Erano presenti l’assessore all’Ambiente di Lugo Fausto Bordini, il manutentore del verde comunale Daniele Marani e il genitore che ha fatto crescere il salice per un anno nel proprio giardino

«Questa bella iniziativa lascerà un segno tangibile in uno dei parchi più belli e frequentati della città – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Fausto Bordini -. Ringrazio le insegnanti del Sacro cuore per l’idea di condividere con i loro alunni la nascita, la crescita e la piantumazione di quest’albero, che oggi loro stessi hanno contribuito a mettere a dimora. Attraverso questo percorso didattico, oggi questi ragazzi sono più consapevoli dell’importanza dell’ambiente e diventeranno i custodi del salice, che si è aggiunto agli altri alberi del Parco Golfera».